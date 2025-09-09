MINISTAR GAŠIĆ PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU 109 GODINA OD BITKE NA KAJMAKČALANU

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je državnoj ceremoniji odavanja počasti i polaganja venaca povodom obeležavanja 109 godina od Bitke na Kajmakčalanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Tom prilikom, Gašić je u pratnji zamenika šefa kabineta ministra odbrane pukovnika Nikole Matovića, izaslanika odbrane u Republici Severnoj Makedoniji pukovnika Nebojše Đorđevića i izaslanika odbrane u Republici Grčkoj potpukovnika Vladana Kolarića položio venac kod spomen-kapele i spomen-kosturnice srpskih vojnika na Kajmakčalanu.

Zauzimanje Kajmakčalana, vrha na 2.525 metara nadmorske visine, označilo je jednu od najtežih i najznačajnijih bitaka Prvog svetskog rata.

Srpska vojska platila je ovu pobedu velikim žrtvama. Ipak, osvajanje „Kapije slobode” predstavljalo je prvu veliku pobedu obnovljene i reorganizovane srpske vojske.