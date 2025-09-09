ODRŽANA BAGDALIJADA U KRUŠEVCU – OLIMPIJADA OSOBA TREĆEG DOBA

Rekreativno bavljenje sportom, negovanje zdravih stilova života, aktivan društveni život i učestvovanje u javnim manifestacijama – odabir je članova kruševačkog Udruženja penzionera koje se po deveti put prihvatilo organizacije Olimpijade trećeg doba, koja od ove godine nosi naziv Bagdalijada.

Učešće je uzelo 16 ekipa, a nadmetale su se u disciplinama pikado, šah, brzo hodanje, fudbal na malim golovima i košarka.

Najuspešniji biće nagrađeni peharima i medaljama, i direktno će se plasirati na republičku penzionersku Olimpijadu koja će biti održana krajem septembra u Vrnjačkoj Banji. Pravo učešća stiču tri prvoplasirane ekipe sa današnje Bagdalijade.

Ovogodišnju sportsko-rekreativnu manifrestaciju otvorio je gradonačelnik Ivan Manojlović.