PREKO 43.500 DOZA VAKCINA DATO DO DANAS U KRUŠEVCU

Vakcinacija protiv Covid19 virusa u Srbiji počela je krajem decembra prošle godine. Juče je drugu dozu jedne od raspoloživih vakcina primio milioniti stanovnik Srbije. Najviše građana u Srbiji želelo je kinesku vakcinu, koju smo i imali najviše. Zatim je najveće interesovanje bilo za “Fajzer-Biontekovu”, pa ruski “sputnjik Ve”, a najmanje smo želeli “Astra-Zenekinu” vakcinu. Da se vakcinišu, češće su se odlučivale žene. A prosečna starost vakcinisanih je 61,6 godina.

Doktor Miloš Curaković i medicinske sestre Jasna Jeremić i Jelena Milanović članovi su prvog vakcinalnog tima formiranog za obavljanje masovne imunizacije u Kruševcu, a posebno su zanimljivi jer su primili vakcine različitih proizvođača kako bi sugrađanima koje vakcinišu, mogli da presenu iskustvo iz prve ruke. Miloš je primio Fajzerovu vakcinu, Jasna rusku, a Jelena kinesku. Praksa je pokazala da su napravili dobar potez, jer upravo pitanje o mogućim reakcijama na vakcinu građani najčešće postavljaju kada dođu da se vakcinišu. S obzirom na to da su njih troje bili prvi vakcinalni tim formiran u Kruševcu najpre su radili u Dijagnostičkom centru, gde je vakcinacija najstarijih Kruševljana počela krajem decembra prošle godine, da bi mesec dana kasnije prešli u Halu sportova, najveći kruševački punkt za masovnu vakcinaciju, gde su i danas. Primili su vaccine tri različita proizvođača, imali su različite reakcije ili ih nisu imali uopšte, a kakva je situacija sa antitelima, odnosno, koliko su doktor Curaković i sestre Jasna i Jelena sada zaštićeni od infekcije virusom Covid19?? Na gradskom i seoskom području Kruševcu, prema jučerašnjim podacima Zavoda za javno zdravlje, prvu dozu vakcine je do sada primilo 26.818 ljudi, a revakcinisano je njih 16.047. Ipak, i vakcinisani sa obe doze vakcine, javljaju se sa simptomima Covida i nakon testiranju dobijaju pozitivan rezultat na prisustvo ovog virusa. Zašto se to dešava, objašnjava dr Curaković.

Kolektivna imunizacija je u Kruševcu počela polovinom januara, a osim na glavnom punktu, u Hali sportova, vakcinacija se obavlja u seoskim ambulantama. Vakcinu kineskog proizvođača Sinofarm, bez prethodnog prijavljivanja putem portala e-Uprava, u Kruševcu mogu da prime svi građani stariji od 45 godina.