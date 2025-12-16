„PRAZNIČNI TRG“ NA TRGU KOSTURNICA U KRUŠEVCU DO 15. JANUARA, „100 ČAROLIJA ZA PUNO OSMEHA“

U prisustvu velikog broja građana i uz mnoštvo sadražaja, sinoć je na Kosturnici otvorena manifestacija „Praznični trg“.

U svečanoj pretprazničnoj atmosferi, sinoć je na Kosturnici svečano otvorena manifestacija „Praznični trg“. Cirkuski animatori uz DJ-a, klizalište, raznovrsni specijaliteti i slatkiši, bazar… okupili su Kruševljane svih generacija, a najviše najmlađe, kojima će u narednih mesec dana biti posvećeno najviše pažnje.

Organizatori manifestacije, Poslovni centar Kruševac i Turistička organizacija, najavili su da će, pored raznovrsnih zabavnih, muzičkih, kulturnih sadržaja sadržaja 26. decebra biti upriličena podela novogodišnjih paketića za 800 mališana, nakon čega će Tropiko bend održati koncert.

Organizatori su se potrudili da cene svih proizvoda i usluga na Prazničnom trgu budu pristupačne, tako da će ovogodišnji praznični slogan glasiti „100 čarolija za puno osmeha“, a posetioci će ulaznice za klizaliste, piće i hranu plaćati po simboličnim cenama od 100 dinara.