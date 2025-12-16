PORESKA UPRAVA: OBAVEZNA UPOTREBA FISKALNIH KASA NA PIJACAMA PONOVO ODLOŽENA NA GODINU DANA

Poreska uprava objavila je danas da je za obveznike fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima odložena obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, do 31. decembra 2026. godine.

U saopštenju Poreske uprave se navodi da su pijačni prodavci izuzeti od obavezne fiskalizacije do kraja sledeće godine izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja od 5. decembra ove godine.