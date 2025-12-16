Jefimija TV, Kruševac

Ekonomija Vesti

PORESKA UPRAVA: OBAVEZNA UPOTREBA FISKALNIH KASA NA PIJACAMA PONOVO ODLOŽENA NA GODINU DANA

ByGoran Nikolić

dec 16, 2025

Poreska uprava objavila je danas da je za obveznike fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima odložena obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, do 31. decembra 2026. godine.

U saopštenju Poreske uprave se navodi da su pijačni prodavci izuzeti od obavezne fiskalizacije do kraja sledeće godine izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja od 5. decembra ove godine.

By Goran Nikolić

