KAMPANJA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA „VIZIJA NULA POGINULE I POVREĐENE DECE NA NAŠIM PUTEVIMA“

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) sprovodi kampanju posvećenu bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji Srbije, sa ciljem postizanja „Vizije nula poginule i povređene dece na našim putevima“.

„Ovaj cilj je propisan Nacionalnom strategijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije 2023-2030. godine, a ono što Agencija posebno ističe jeste važnost zajedničkog rada svih institucija kako bi se ova Vizija ostvarila”, rekla je Milica Dragišić, ispred Agencije za bezbednost saobraćaja.

U 2025. na putevima Republike Srbije stradalo je od početka godine 11 dece, od toga 9 u svojstvu putnika, što pokazuje koliko je važna tema unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju i zajednički rad kako nijedno dete više ne bi bilo povređeno u saobraćaju, istakla je Dragišić.

„Agencija je u okviru kampanje koju stalno nadograđuje novim aktivnostima realizovala veliki broj radionica u saradnji sa lokalnim samoupravama i društveno-odgovornim kompanijama. Pažljivko je svakako najpoznatiji simbol rada na unapređenju bezbednosti dece u saobraćaju i njihove edukacije, a uključuje bojanku, besplatnu knjigu ‘Pažljivkova pravila u saobraćaju’ za sve prvake, internet stranicu sa edukativnim materijalima, Pažljivkovu smotru i broj drugih aktivnosti“, navela je Dragišić.

Prema njenim rečima, vrše se i obuke roditelja o pravilnom korišćenju auto-sedišta i besplatna podela auto-sedišta u saradnji sa partnerima i lokalnim samoupravama.

„Nacionalna konferencija o bezbednosti dece kao putnika održana je 10. decembra u Novom Sadu u saradnji sa drugim institucijama i partnerima bitnim za unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, upravo iz razloga što deca najviše stradaju kao putnici u vozilima. Na konferenciji je posebno istaknuta važnost pravilne upotrebe dečjih auto-sedišta. Vrlo je važno da pored škola uključimo i sve institucije jer samo zajedničkim radom možemo postići Viziju 0 poginule dece u saobraćaju“, rekla je Dragišić.

Kako bi se čuo i glas dece, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je ove godine raspisala Novogodišnji likovni konkurs za učenike prvog razreda osnovne škole, sa ciljem da podstakne najmlađe učesnike u saobraćaju da razmišljaju o značaju bezbednog ponašanja na putu.

„Tema konkursa ‘Bezbedan saobraćaj mojim očima’ omogućava deci da prikažu kako izgleda bezbedan saobraćaj iz njihove perspektive, bilo kao pešaka, putnika u automobilu ili autobusu, ili bicikliste. Radovi dece će pomoći da sagledamo kako to deca vide saobraćaj, šta je za njih važno, šta ih plaši ili zbunjuje, upravo kako bismo unapredili i osmislili buduće aktivnosti i kampanje“, kazala je Dragišić.

Pravo učešća na Konkursu imaju svi učenici prvog razreda osnovnih škola u Republici Srbiji, a svaki učenik može da konkuriše jednim radom. Radovi se šalju na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja najkasnije do 22. decembra 2025. godine, dok će pobednici, navela je Dragišić, biti proglašeni do kraja januara 2026. godine.

„Ovim konkursom se pored samih učenika podstiču i učitelji i roditelji da tokom perioda izrade radova sa đacima razgovaraju na temu bezbednosti i pravilnog ponašanja u saobraćaju, koristeći materijale Agencije za bezbednost saobraćaja na sajtu Pažljivko, kao i da deci pročitaju Novogodišnje pismo od Pažljivka, objavljeno uz Konkurs“, rekla je Dragišić.

„Cilj je da se kroz kreativni izraz podigne svest o značaju pravilnog i odgovornog učešća u saobraćaju, kao i da se podstakne razvoj kulture bezbednosti saobraćaja kod dece od najranijeg uzrasta. Zajedno do Vizije 0″, istakla je Dragišić.