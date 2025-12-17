DODELJENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ZA 2025.GODINU, MEĐU DOBITNICIMA I TRAYAL KORPORACIJA A.D.

Dodeljene su nagrade Privredne komore Srbije za 2025. godinu, kojima su, pored ostalih dobitnika, prepoznati i nagrađeni i izuzetni rezultati privrednika Rasinskog okruga:

Nagrada za poslovnog lidera pripala je Miloradu Jankoviću – kompanija Montvision DOO Kopaonik,

Nagradu za poslovni uspeh dobila je kompanija 14. oktobar DOO Kruševac,

Nagrada za poseban doprinos u realizaciji dualnog obrazovanja dodeljena je kompaniji Trayal korporacija AD Kruševac.

Dualnom obrazovanju u Trayal Korporaciji posvećuje se velika pažnja zbog ​dokazanog višestrukog značaja. To je prepoznala I Privredna komora Srbije, koja je Trayalu dodelila ​p​riznanje za poseban doprinos u realizaciji dualnog obrazovanja.

Nagradu je ispred Korporacije primila Vesna Kovačević Stanković, zamenica generalnog direktora koja je izjavila da će Trayal i u narednoj školskoj godini nastaviti sa višegodišnjom praksom uključivanja učenika u program dualnog obrazovanja i to u oblasti gumarstva, ​zatim u Fabrici zaštitnih sredstava i u ugostiteljstvu u našim objektima u sastavu Jastrebac Lake Resorta.

Višestruke su prednosti dualnog orazovanja za čije se uvođenje ​i omasovljavanje u Srbiji intenzivno zalagao i generalni direktor Trayala Miloš Nenezić u svojstvu privrednika, sa pozicije predsednika Skupštine Privredne komore Srbije i predsednika Unije poslodavaca Srbije

Dualno obrazovanje u Srbiji omogućava učenicima da teorijsko znanje stečeno u školi primene kroz praktičan rad u kompanijama, čime stiču dragoceno iskustvo i veštine potrebne na tržištu rada. Ovakav model povezuje obrazovni sistem i privredu, povećavajući zapošljivost mladih i konkurentnost domaćih preduzeća. U​ program dualnog obrazovanja do sad je uključeno 1.200 preduzeća, 213 škola i obuhvaćeno je 92 obrazovna profila, a gotovo 22.000 učenika prošlo je kroz ovaj model školovanja u kombinaciji sa praksom u privredi.