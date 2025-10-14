POLAGANJE VENACA I CVEĆA POVODOM DANA OSLOBOĐENJA KRUŠEVCA

Dan oslobođenja Kruševca, 14. oktobar, državni i gradski zvaničnici započeli su polaganjem venaca i cveća na spomen obeležja u gradu.

14. oktobar obeležava se kao dan kada je Kruševac oslobođen od nemačke okupatorske vojske u Drugom svetskom ratu. Pored oslobođenja u Drugom svetskom ratu, grad obeležava i oslobođenje u Prvom svetskom ratu, koje se dogodilo dan kasnije, 15. oktobra 1918. godine. U ranim jutarnjim satima, 14. oktobra 1944. godine, trupe Crvene armije pod komandom generala Miljajeva započele su borbu za oslobođenje Kruševca. U grad su prodrle dve kolone Crvenoarmejaca. Prva iz pravca Varvarin-Šanac-Jasika, druga pravcem Đunis-Gaglovo, Vojno-tehnički zavod Obilićevo. Razvijeni u borbeni poredak, borci Crvene armije i Treće srpske brigade brzo su razbili neprijateljske snage. Najžešće borbe vodile su se za mostove. Borba se završila pobedonosnim ulaskom trupa tačno u 14 sati. Polaganjem cveća i venaca na spomenike u Kruševcu koji su posvećeni junacima ovog kraja, zvanično je počeo program obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca.

Jutros su vence i cveće na Spomenik palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava 1991 -1999, potom na Slobodištu na dve humke, na Spomenik stradalim u ratovima 1912 – 1918. godine kod Fontane, položili ministar odbrane Bratislav Gašić i gradonačelnik Ivan Manojlović, sa saradnicima.

Na Spomenik ruskom vojniku u Lazarici venac je polažio pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, Darko Andonov.

Vence i cveće na spomen obeležja položili su i predstavnici Vojske, policije, Rasinskog upravnog okruga, boračkih i drugih organizacija. Umetnički program organizaciji Kulturnog centra Kruševac, održan je kod Spomenika crvenoarmejcima na Rasini. Inače, u susret Danu oslobođenja Kruševca, održani su brojni kulturni i umetnički programi.