CRVENI KRST: TRADICIONALNA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI POVODOM 14. OKTOBRA

U toku je obeležavanje 14. i 15. oktobra, koji su datumi oslobođenja Kruševca u dva svetska rata. Polaganjem cveća i venaca na spomenike u Kruševcu, koji su posvećeni junacima ovog kraja, zvanično je počeo program obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu.

Crveni krst Kruševac, u sredu 15. oktobra 2025. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi povodom Dana oslobođenja Kruševca, u foajeu Kruševačkog pozorišta.