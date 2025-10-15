POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA I SANKCIONISANJE PREKRŠAJA KOJIMA SE UGROŽAVAJU PEŠACI

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od 16. do 20. oktobra ove godine sprovodiće mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza.

S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza.

Takođe, apelujemo i na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidlјiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje da noću i u uslovima smanjene vidlјivosti na putevima van naselјa moraju biti osvetlјeni ili označeni reflektujućom materijom.

Godišnje u Srbiji strada prosečno 130 pešaka, a 2.600 bude povređeno. Pešaci čine 26% poginulih u saobraćajnim nezgodama. Polovina poginulih pešaka su lica starija od 65 godina i predstavljaju najugroženiju starosnu kategoriju kada pričamo o pešacima. Najviše saobraćajnih nezgoda sa pešacima se događa u zimskim mesecima, odnosno kada je smanjena vidljivost usled snega, leda, kiše i magle.

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“, namenjenu bezbednosti pešaka, u periodu kada kreću loši vremenski uslovi i kada se skraćuje obdanica, a upravo tada najviše stradaju pešaci. Tamnija odeća takođe ima veliki uticaj na uočljivost, odnosno stradanje istih, te stoga savet Agencije za bezbednost saobraćaja je da u predstojećem periodu učesnici u saobraćaju nose svetliju odeću, naročito kod najmlađih pešaka i to sa reflektujućim i samoreflektujućim elementima.

Na pešačkom prelazu je Zakonom zabranjeno:

korišćenje mobilnog telefona

korišćenje slušalica na ušima, odnosno uređaja koji odvlače pažnju i ometaju čula vida i sluha da registruju opasne situacije u saobraćaju.

Zabranjeno je i kažnjivo, takođe, pretrčavanje/prelazak van pešačkog prelaza.

Pešak je dužan da preko kolovoza prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način. Član 96 u stavu 2 Zakona o bezbednosti saobraćaja propisuje da kazna za korišćenje telefona ili slušalica dok prelazimo kolovoz iznosi 3.000 dinara, za svaki od ova dva prekršaja pojedinačno. A ako je sa vama dete, kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara. Za slušalice u oba uha na pešačkom prelazu plaća se 3.000, a ako je prisutno dete do 12 godina, od 6.000 do 20.000 dinara.

Prelaženje kolovoza van pešačkog prelaza ne samo da je opasno po život, već policija može izreći odgovarajuću kaznu i preko 10.000 dinara, u zavisnosti od situacije i stepena prekršaja. Za najčešći prestup, tj. prelazak van pešačkog prelaza, propisani iznos je 5.000 dinara, a ako vodite dete, kazna naraste na 6.000 pa do 20.000 dinara.Znatno rigoroznija kazna rezervisana je za prelazak ulice u pratnji deteta dok je na semaforu crveno svetlo. Kazna se kreće u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara.