KROZ KRUŠEVAC U NEDELJU 64. MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA „TRKA KROZ SRBIJU“, ZATVARA SE VIŠE ULICA

Grad Kruševac će biti domaćin finalne etape 64. Trke kroz Srbiju, koja će se završiti na Trgu kosovskih junaka. Na trci će učestvovati više od 20 nacija iz celog sveta, što Kruševcu daje priliku da se predstavi kao važno sportsko i turističko središte. Očekuje se dolazak brojnih posetilaca, ljubitelja biciklizma i sporta, a sam događaj će biti prilika da se promoviše bogata istorija i kulturna ponuda grada.

Osim sportskog značaja, ovaj događaj predstavlja i veliku priliku za unapređenje turističke ponude, razvoj sportskog duha među mladima i promociju Kruševca kao modernog i otvorenog grada. Završnica na Trgu kosovskih junaka biće obeležena svečanim programom, uz prateće kulturne i zabavne sadržaje, čime će Kruševac još jednom pokazati da je odličan domaćin velikih događaja, stoji na zvaničnom sajtu Biciklističkog saveza Srbije.

Gradska uprava u Kruševcu je donela rešenje kojim se odobrava sukcesivna zabrana saobraćaja, za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i bicikla, trasom:

u ulici Balkanskoj, od Istočne obilaznice do ulice Dušanove, u ulici Jug Bogdanovoj od ulice Dušanove do ulice Gazimestanske i u ulici Cara Lazara od Gazimestanskog trga do državnog puta IIA reda, broj 207, u nedelju 19. oktobra 2025. godine, od 12.45 do 13.45 i

u ulici Jasički put od auto-puta do Gazimestanskog trga, na Gazimestanskom trgu, u ulici Gazimestanskoj od Gazimestanskog trga do ulice Stevana Sinđelića, u nedelju, 19. oktobra 2025. godine, od 14 do 15 sati.

Određuje se privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja u ulici Cara Lazara sa leve strane, od Gazimestanskog trga do ulice Vojislava Ilića, u nedelju, 19. oktobra 2025. godine, od 12 do 15 časova.

Odobrava se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i bicikla u ulici Vidovdanskoj, od Trga kosovskih junaka do Takovske ulice, na Trgu kosovskih junaka, u ulici Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do ulice Stevana Sinđelića, u ulici Balkanskoj od ulice Čolak Antine do Trga kosovskih junaka, u nedelju, 19. oktobra 2025. godine, od 13 do 17 časova.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja ukidaju se autobuska stajališta na Trgu kosovskih junaka ispred Doma sindikata i kod Kocke.

Svečanim otvaranjem, u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, u centru Šida, počinje tradicionalna 64. međunarodna biciklistička trka „Kroz Srbiju“. Na stazi dugoj gotovo 500 kilometara, podeljenih u tri etape, za novčane i prigodne nagrade, ali i za bodove Svetske biciklističke asocijacije (UCI) takmičiće se 120 biciklista, svrstanih u 20 ekipa iz Evrope, Azije, Afrike i Amerike.

Na spisku „srpskog tura“, zahvaljujući mogućnostima osvajanja „olimpijskih poena“, našli su se i moćne ekipe poput italijanskih profesionalnih timova Vini Fantini i Granjano, zatim Skils Dolčini iz Velike Britanije, švajcarski CLN, mađarski Junajted šiping, timovi iz Rumunije, Grčke, Alžira, pa sve do Indonezije. Na trci će učestvovati i reprezentacije zemalja bivše Jugoslavije.