SAOPŠTENJE ZA MEDIJE SRPSKE NAPREDNE STRANKE U KRUŠEVCU

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu prosledio je saopštenje, koje prenosimo u celosti.

„Najoštrije osuđujemo svaku zloupotrebu i vređanje osoba iz najosetljivijih kategorija našeg društva!

Bez imalo stida, pojedini „političari u pokušaju“ na taj način vređaju i gotovo dva miliona građana koji su na poslednjim izborima direktno svojim glasom ukazali poverenje Srpskoj naprednoj stranci.

Ponosni smo što smo sušta suprotnost onome što autor tvrdi. Upravo ta različitost i jeste razlog što SNS uživa najveće poverenje građana Srbije. Za nas je svaki čovek važan, a potrebe svakog pojedinca podjednako značajne.

SNS i država Srbija pokazale su najveću posvećenost unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, ratnih veterana, višečlanih porodica i socijalno ugroženih građana.

Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u pristupačnost institucija, socijalne programe, subvencije za zapošljavanje, stambenu podršku i zdravstvenu zaštitu, jasno pokazujemo da brinemo o svakom čoveku – bez obzira na njegove mogućnosti ili okolnosti.

U Kruševcu smo,izmedju ostalog, među prvima uveli uslugu ličnog pratioca dece, a ove godine i Kancelariju bez barijera, van sedišta Gradske uprave, opremljenu specijalnom tehnologijom za slepa i slabovida lica.

Političke razlike su legitimne, ali omalovažavanje i stigmatizacija ljudi koji se bore sa životnim izazovima nikada ne mogu biti izraz odgovornog i humanog pristupa.

SNS će nastaviti da radi upravo za te ljude – odgovorno i tiho, ali sa rezultatima koji se vide u svakom gradu i svakoj porodici.

Na kraju, ovakve objave samo su dokaz ko zapravo zloupotrebljava osetljive kategorije građana i uvlači ih u političke obračune, u odsustvu bilo kakvog rada, rezultata, pa čak i same ideje.“

Član glavnog odbora SNS

Ivan Manojlović