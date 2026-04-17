PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

apr 17, 2026

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu.

Rok za podnošenje zahteva počinje danas i trajaće do 18. maja tekuće godine, a zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje imaju registrovana pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su u skladu sa zakonom izvršili obnovu registracije za tekuću godinu i za grla koja su obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Iznosi podsticaja po grlu su:

  • za kvalitetne priplodne krave 55.000 dinara,
  • za ovce i koze 10.000 dinara,
  • za krmače 18.000 dinara,
  • za živinu i ribe od 100 do 500 dinara po grlu.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na brojevima telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnim veb-prezentacijama Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

 

