Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

NAOBLAČENJE I SVEŽIJI VAZDUH NAREDNIH DANA U SRBIJU DONOSE PAD TEMPERATURE I MOGUĆU KIŠU

ByGoran Nikolić

apr 19, 2026

U Srbiji u ponedeljak ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u ponedeljak promenljivo oblačno i za nekoliko stepeni svežije vreme sa mogućom slabom kišom tokom dana. Temperatura od 8 do 18°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u utorak oblačno sa kišom. Temperatura od 7 do 13°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

U Kruševcu u sredu promenljivo oblačno, sa više sunčanih perioda. Temperatura od od 5 do 14°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na severu i istoku i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

U Kruševcu u četvrtak pretežno oblačno, bez najavljenih padavina. Temperatura od 3 do 15°C.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 24. do 28. aprila 2026. godine: Promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Od nedelje novo jače naoblačenje sa padavinama.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

