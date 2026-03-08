Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PODELA RUŽA SUGRAĐANKAMA NA ŠTANDU KRUŠEVAČKOG ODBORA SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRBIJE

ByGoran Nikolić

mar 8, 2026

Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Kruševcu povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena organizovao je štand i podelu ruža sugrađankama u subotu na Trgu glumaca.

Siniša Maksimović, predsednik kruševačkog SPS-a, ovom prilikom je rekao da ovu partiju karakteriše to što većinu članstva line drugarice, odnosno žene. „Danas smo se ovde okupili da u ime Socijalističe partije Srbije i našeg predsednika Ivice Dačića svim našim drugaricama čestitamo praznik. One su motorna snaga razvoja našeg grada i Srbije. Srećan Vam 8. mart i živele.“

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI DO PETKA U DISPANZERU „14. OKTOBAR“

mar 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

mar 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

mar 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI DO PETKA U DISPANZERU „14. OKTOBAR“

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM DOBIO JE NA KORIŠĆENJE 60 ŽIČANIH KONTEJNERA ZA RECIKLAŽU

09.03.2026. Goran Nikolić