PODELA RUŽA SUGRAĐANKAMA NA ŠTANDU KRUŠEVAČKOG ODBORA SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRBIJE

Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Kruševcu povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena organizovao je štand i podelu ruža sugrađankama u subotu na Trgu glumaca.

Siniša Maksimović, predsednik kruševačkog SPS-a, ovom prilikom je rekao da ovu partiju karakteriše to što većinu članstva line drugarice, odnosno žene. „Danas smo se ovde okupili da u ime Socijalističe partije Srbije i našeg predsednika Ivice Dačića svim našim drugaricama čestitamo praznik. One su motorna snaga razvoja našeg grada i Srbije. Srećan Vam 8. mart i živele.“