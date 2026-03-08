Jefimija TV, Kruševac

KRUŠEVAČKI ODBOR SRPSKE NAPREDNE STRANKE OBELEŽIO 8. MART SA SUGRAĐANKAMA

mar 8, 2026

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu tradicionalno je obeležio Dan žena, deleći sugrađankama ruže i sadnice, na više lokacija u gradu.

U ime kruševačkog SNS-a prisutnim medijima se obratio Nikola Pantelić, koji je uputio čestitke damama povodom Međunarodnog praznika žena. „Ovaj dan je izuzetna prilika da ukažemo poštovanje svim damama koje svojim radom, upornošću i hrabrošću doprinose, kako napretku naših porodicama tako i našeg društva i države. Srpska napredna stranka nastavlja da sprovodi politiku koja poboljšava položaj žena, jača njihovu ravnopravnost i doprinosi da svaka žena ostvari svoje potencijale“, rekao je Pantelić.

