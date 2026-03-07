PRIJEM ZA PARAOLIMPIJCA DARKA MARISAVLJEVIĆA U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je u svom kabinetu priredila je prijem za paraolimpijca Darka Marisavljevića.

Paraolimpijac Darko Marisavlljević, poreklom iz Šašilovca jedan je od najboljih atkletičara, a u prilog tome govori činjenica da je 2021. godine dobio plaketu za najboljeg atpletičara. Na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu osvojio je preko 100 medalja, pehara, plaketa. Svi ovi sportski rezultati ne bili ništa neobično da Darko ne spada u grupu slepih i slabovidih osoba. Za njega je u kabinetu zamenice gradonačelnika Snežane Radojković priređen prijem.

Darko nije samo uspešan sportista, on je i student Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Pomoć i podršku pored grada Kruševca Marisavljeviću za odlazak na tamičenja u Nju Delhi pružio je i kruševački “Vodovod”.

Darko Marisavljević će jedini od 10 hiljada registrovanih slepih i slabovidih u Srbiji, predstavljati našu zemlju i Kruševac na predstojećem svetskom takmičenju.