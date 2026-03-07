Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PRIJEM ZA PARAOLIMPIJCA DARKA MARISAVLJEVIĆA U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

mar 7, 2026

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je u svom kabinetu priredila je prijem za paraolimpijca Darka Marisavljevića.

Paraolimpijac Darko Marisavlljević, poreklom iz Šašilovca jedan je od najboljih atkletičara, a u prilog tome govori činjenica da je 2021. godine dobio plaketu za najboljeg atpletičara. Na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu osvojio je preko 100 medalja, pehara, plaketa. Svi ovi sportski rezultati ne bili ništa neobično da Darko ne spada u grupu slepih i slabovidih osoba. Za njega je u kabinetu zamenice gradonačelnika Snežane Radojković priređen prijem.

Darko nije samo uspešan sportista, on je i student Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Pomoć i podršku pored grada Kruševca Marisavljeviću za odlazak na tamičenja u Nju Delhi pružio je i kruševački “Vodovod”.

Darko Marisavljević će jedini od 10 hiljada registrovanih slepih i slabovidih u Srbiji, predstavljati našu zemlju i Kruševac na predstojećem svetskom takmičenju.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

MINISTARKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SARA PAVKOV OBIŠLA ŠKOLE U SUŠICI I JASICI

mar 7, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA CVEĆA VASPITNO-POPRAVNOG DOMA U HOLU КRUŠEVAČKOG POZORIŠTA

mar 7, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

POVODOM 8. MARTA ZA PRIPADNICE POLICIJSKE UPRAVE KRUŠEVAC ORGANIZOVAN JE PRIJEM

mar 7, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PRIJEM ZA PARAOLIMPIJCA DARKA MARISAVLJEVIĆA U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

07.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MINISTARKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SARA PAVKOV OBIŠLA ŠKOLE U SUŠICI I JASICI

07.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA CVEĆA VASPITNO-POPRAVNOG DOMA U HOLU КRUŠEVAČKOG POZORIŠTA

07.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POVODOM 8. MARTA ZA PRIPADNICE POLICIJSKE UPRAVE KRUŠEVAC ORGANIZOVAN JE PRIJEM

07.03.2026. Goran Nikolić