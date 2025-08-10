PLJUSAK GOLOVA NA STADIONU POD BAGDALOM – NAPREDAK 2:7 PARTIZAN

Fudbaleri Partizana pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka rezultatom 7:2, u meču četvrtog kola Superlige Srbije.

Strelac za FK Napredak oba puta bio je Andrija Majdevac u 53. i 54. minutu, dok su za Partizan pogađali Jovan Milošević u 31., Bibars Natho u 38., Bogdan Kostić u 40. i 57., Andrej Kostić u 60. i 86. i za kraj, u 90. minutu mrežu Napretka je pogodio i Vukašin Đurđević.

Napredak će u petoj rundi šampionata Srbije gostovati u Kragujevcu ekipi Radničkog 1923.

Crno-belima u četvrtak predstoji revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hibernijana u Edinburgu, dok će im naredni rival u Superligi biti IMT – narednog vikenda u Humskoj.