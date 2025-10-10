OTVOREN FESTIVAL UKRASNOG SADNOG MATERIJALA U VELIKOM ŠILJEGOVCU

U Velikom Šiljegovcu otvoren je dvodnevni, 3. Festival ukrasnog sadnog materijala. Veliki Šiljegovac je područje sa velikom brojem proizvođača ukrasnog sadnog materijala i ima registrovanih 97 rasadnika. Na Festivalu, u ova dva dana predstaviće se oko 40 izlagača ukrasnog sadnog materijala, kao i proizvođača zaštitnih sredstava, saksija, supstrata, malča i opreme za rasadničku proizvodnju. Organizator je mesna zajednica Veliki Šiljegovac, a pokrovitelj Grad Kruševac.

Grad podržava rad mesnih zajednica koje kroz ovakve izložbene i privredne skupove najbolje promovišu svoju lokalnu zajednicu.

Ukrasni sadni materijal se prodaje širom Srbije i Evrope. Oko 60% proizvodnje ukrasnog sadnog materijala u Srbiji je koncetrisana u Velikom Šiljegovcu, a preko 50% izvoza sadnog materijala iz Srbije je sa ovog područja.

Na štandovima u okviru prvog dana Festivala, osim četinara i cveća, izloženi su i razni preparati za zaštitu biljaka koji se koriste u hortikulturi. Svečano otvaranje manifestacije upriličili su najmlađi članovi Kulturno-umetničkih društava.