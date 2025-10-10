Niš će i ove jeseni biti centar automobilskog sveta jugoistočne Srbije! Tradicionalni 16. Sajam automobila u Nišu održaće se od 24. do 26. oktobra u Hali Čair, i kao i svake godine, okupiće najpoznatije automobilske brendove, dilere, servise, osiguravajuće kuće i prateću industriju.

Posetioci će moći da vide najnovije modele automobila, kao i da iskoriste posebne sajamske popuste i akcije koje pripremaju izlagači. Pored izložbenog dela, Sajam će obogatiti i prateći program, prezentacije i test vožnje.

Organizator poručuje da će i ove godine Sajam zadržati prepoznatljivu tradiciju, ali uz moderan koncept i digitalne inovacije koje prate trendove u auto-industriji.

Oliver Paunović, koji stoji iza organizacije Sajma, istakao je:

„Niš ima tradiciju dugu više od decenije kada je reč o Sajmu automobila. Ova manifestacija je postala simbol okupljanja ljubitelja automobila, mesto gde se susreću ljudi, ideje i inovacije. I ove godine, naš cilj je da ponudimo najbolje iz sveta automobilizma i da Niš potvrdimo kao regionalni centar auto-industrije.“

Ulaznice su već u prodaji putem sajta bilet.rs po ceni od 300 dinara.

Više informacija dostupno je na zvaničnom sajtu: www.SajamAutomobila.com.

Svi putevi ovog oktobra vode u Niš – na Sajam automobila 2025!