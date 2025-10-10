SVEČANO OBELEŽEN DAN OSNOVNE ŠKOLE „ŽABARE“, NAGRAĐENI NAJBOLJI UČENICI I NASTAVNICI

Prigodnim programom Osnovna škola „Žabare“ obeležila je 36 godina rada i postojanja. Osim matične u selu Žabare, škola ima tri izdvojena odeljenja u Lukavcu, Pepeljevcu i Meševu ove školske godine školu pohađa 174 učenika, raspoređenih u 16 odeljenja.

Kako bi se učenicima, ali i zaposlenima kojih je 46, obezbedili što bolji uslovi za rad, kontinurano se radi na unapređenju, kako u matičnoj školi, tako i u područnim odeljenjima.

Učenici i nastavnici škole godinama unazad ostvaruje zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja, a tradicionalno na Dan škole dobijaju nagrade i priznanja. Danas je nagrađeno 30 učenika i 10 nastavnika.

Proslavi dana škole u matičnoj školi „Žabare“, pored velikog broja zvanica, prisutvovali su predstavnici rukovodstva grada pomoćnica gradonačelnika Snežana Aleksić i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.