OSMOMARTOVSKA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI REALIZOVANA JE U ORGANIZACIJI CVENOG KRSTA KRUŠEVAC

46. godinu za redom, Crveni krst Kruševac, u saradnji sa Transfuzijom krvi Niš, organizovao je u restoranu „Lunar“ Osmomartovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi, pod sloganom „46 godina plemenitog srca“, koja predstavlja primer solidarnosti, humanosti i dugogodišnje tradicije našeg grada u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi.

Po masovnosti i broju prikupljenih jedinica krvi, ova akcija je jedna od najmasovnijih na nivou cele zemlje, u okviru koje doprinos daje između 500 i 600 dobrovoljnih davalaca.

Osim po broju dobrovoljnih davalaca, Osmomartovska akcija je prepoznatljiva po izuzetnoj organizaciji i broju volontera kojih je danas bilo preko 50, od kojih su većina mladi ljudi.

Kao i svake godine povodom Dana žena, za sve pripadnice lepšeg pola, koje su danas dale krv, pripremljeni su pokloni, a od 20 sati, takođe u restoranu „Lunar“ organizuje se svečana večera, uz muziku.