U OKVIRU OSMOMARTOVSKE AKCIJE DAVANJA KRVI ODRŽANA RADIONICA PRAKTIČNIH VEŠTINA ZA ŽENE „SPREMNE, SOLIDARNE, OSNAŽENE“

ByGoran Nikolić

mar 5, 2026

U okviru osmomartovsкe akcije dobrovoljnog davanja krvi  u restoranu „Lunar“, u organizaciji UNDP i EU i Grada Kruševca, održano je i edukativno predavanje za 50 dama, na teme koje se odnose na reagovanje u elementarnim nepogodama i vanrednim situacijama, pod sloganom „Spremne, solidarne, osnažene“.

U oкviru današnje radionice žene različitih životnih dobi iz gradskog, prigradskog i seoskog područja imale su priliku da se obuče za reagovanje i pružanje prve pomoći u vanrednim situacijama poput požara, zemljotresa i poplava.

Takođe, moći će detaljnije su informisane o značaju dobrovoljnog davalaštva i zaliha krvi u kriznim situacijama.

