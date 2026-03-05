Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

TRADICIONALNA OSMOMARTOVSKA PRODAJNA IZLOŽBA CVEĆA OD DANAS DO 8. MARTA U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU

ByGoran Nikolić

mar 5, 2026

U foajeu Kruševačkog pozorišta otvorena je tradicionalna Osmomartovska izložba cveća, u organizaciji JKP „Kruševac“.

Osmomartovska izložba cveća, koju Javno-komunalno preduzeće “Kruševac” organizuje svake godine uči Dana žena, atraktivnošću i bogatim asortimanom, uvek izaziva veliko interesovanje građana. Svi ljubitelji cveća imaju priliku da u holu Kruševačkog pozorišta kupe najlepše i najkvalitetnije cveće, a neki i da obraduju voljene dame. Kao i godinama unazad, ljubitelji cveća i ovom prilikom moći će da kupe najlepše i najkvalitetnije cveće, višegodišnje biljke, dekorativne ikebane, kao i rezano cveće.

U holu pozorišta izložen je veliki asortiman rezanog i saksijskog cveća  po pristupačnim cenama koje su ostale na prošlogodišnjem nivou. Cene cveća iz proizvodnje JKP „Kruševac“ kreću se od 150 do 1.000 dinara, dok je dekorativno nešto skuplje, od 250 do 8.000 dinara.

Ova izložba prava je prilika da posetioci obraduju sebe i sebi drage osobe, jer ih tokom četiri dana, od 8 do 21 sat očekuje veliki izbor ukrasnog bilja. Izložba je prodajnog karaktera i traje do nedelje 8. marta.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

DOGAĐAJ POSVEĆEN DAMAMA U ORGANIZACIJI KRUŠEVAČKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

mar 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZA IRENIN NOVI ŽIVOT! NAŠOJ KOLEGINICI JE POTREBNA POMOĆ

mar 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRIVREMENO ZATVARANJE DUŠANOVE ULICE U KRUŠEVCU OD 6. DO 8. MARTA

mar 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

DOGAĐAJ POSVEĆEN DAMAMA U ORGANIZACIJI KRUŠEVAČKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

05.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZA IRENIN NOVI ŽIVOT! NAŠOJ KOLEGINICI JE POTREBNA POMOĆ

05.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRIVREMENO ZATVARANJE DUŠANOVE ULICE U KRUŠEVCU OD 6. DO 8. MARTA

05.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAOPŠTENJE JKP „GRADSKA TOPLANA“: ODGOVOR KRUŠEVAČKOM ODBORU STRANKE „SRBIJA CENTAR“

05.03.2026. Goran Nikolić