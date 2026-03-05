TRADICIONALNA OSMOMARTOVSKA PRODAJNA IZLOŽBA CVEĆA OD DANAS DO 8. MARTA U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU

U foajeu Kruševačkog pozorišta otvorena je tradicionalna Osmomartovska izložba cveća, u organizaciji JKP „Kruševac“.

Osmomartovska izložba cveća, koju Javno-komunalno preduzeće “Kruševac” organizuje svake godine uči Dana žena, atraktivnošću i bogatim asortimanom, uvek izaziva veliko interesovanje građana. Svi ljubitelji cveća imaju priliku da u holu Kruševačkog pozorišta kupe najlepše i najkvalitetnije cveće, a neki i da obraduju voljene dame. Kao i godinama unazad, ljubitelji cveća i ovom prilikom moći će da kupe najlepše i najkvalitetnije cveće, višegodišnje biljke, dekorativne ikebane, kao i rezano cveće.

U holu pozorišta izložen je veliki asortiman rezanog i saksijskog cveća po pristupačnim cenama koje su ostale na prošlogodišnjem nivou. Cene cveća iz proizvodnje JKP „Kruševac“ kreću se od 150 do 1.000 dinara, dok je dekorativno nešto skuplje, od 250 do 8.000 dinara.

Ova izložba prava je prilika da posetioci obraduju sebe i sebi drage osobe, jer ih tokom četiri dana, od 8 do 21 sat očekuje veliki izbor ukrasnog bilja. Izložba je prodajnog karaktera i traje do nedelje 8. marta.