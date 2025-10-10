OKTOBARSKA IZLOŽBA “PREPOZNAVANJE” U UMETNIČKOJ GALERIJI OTVORENA DO 5.NOVEMBRA

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kruševcu otvorena je 65. Oktobarska izložba, koja, kao likovna manifestacija sa najdužom tradicijom i jedna od retkih kontinuiranih izložbi te vrste u Srbiji, više od šest decenija odslikava relevantan uvid u recentnu produkciju lokalnih umetnika.

Ustanovljena pod ovim nazivom 1964. godine, povodom Dana oslobođenja grada, u okviru aktivnosti Umetničke galerije, izložba je od prvobitne reprezentativne funkcije predstavljanja kruševačkih likovnih umetnika i podrške njihovoj produkciji, prerasla u prostor kontekstualnog preispitivanja medijske raznovrsnosti i promišljenih aktuelnih tendencija.

Kako u ovoj godini Oktobarska izložba beleži jubilarno 65. izdanje, a ujedno se navršava dvadeset godina od prve izložbe umetničkog projekta “Prepoznavanje” priređene upravo u Umetničkoj galeriji, kao inicijatoru projekta koji je na svojevrstan način predstavljao i uključivao likovnu scenu Kruševca u regionalne i međunarodne okvire.

Tema ovogodišnje Oktobarske izložbe je „Prepoznavanje“. Ljubitelji umetnosti 65. Oktobarsku izložbu mogu pogledati do 5. novembra 2025. godine.