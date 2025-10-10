IZLOŽBA „DOSTOJNI“ U SVEČANOJ DVORANI NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC OD PONEDELJKA

Svečano otvaranje izložbe „Dostojni“, značajne godišnjice moderne srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja zakazano je za ponedeljak u Svečanoj dvorani Narodnog muzeja Kruševac od 18 sati.

Povodom proslave Dana oslobođenja grada Kruševca u Drugom svetskom ratu, u Narodnom muzeju Kruševac biće otvorena gostujuća izložba Vojnog muzeja „Dostojni – značajne godišnjice moderne srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja“.

Ovom izložbom obeležavaju se godišnjice Drugog srpskog ustanka, srpskog ustanka u Hercegovini poznatijeg kao Nevesinjska puška, povlačenja srpske vojske i naroda preko Albanije 1915. u toku Prvog svetskog rata i oslobođenja naše zemlje od okupacije u Drugom svetskom ratu, 1945. godine.

Na izložbenoj postavci biće predstavljena najznačajnija odlikovanja Srbije i Jugoslavije posvećena ovim istorijskim događajima. Posetioci će moći da se upoznaju i sa istaknutim ličnostima iz naše istorije, nosiocima odlikovanja za različite zasluge, a deo postavke biće i odeća i uniforme iz razdoblja koja su tema izložbe.

Svečano otvaranje izložbe predviđeno je za 13. oktobar 2025. godine, u 18 sati, a izložba „Dostojni – značajne godišnjice moderne srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja“ biće otvorena do 30. novembra 2025. godine.