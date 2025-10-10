ZAVRŠNA MANIFESTACIJA PROJEKTA „GRADITELJI MIRA, GRADITELJI PORODICE“

U vrtiću „Neven“ odžana je završna manifestaciija projekta „Graditelji mira, graditelji porodice“, koje humanitarna organizacija Graditelji mira realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa gradom i Predškolskom ustanovom „Nata Veljković“.

U okviru danasnje manifestacije koja je organizovana u okviru Dečije nedelje, održana je tribina na temu populacione politike, a organizovan je i Dečiji festival „Crtamo, slikamo, vajamo porodicu“.

Cilj projekata „Graditelji mira, graditelji porodice“ je jačanje porodičnih odnosa, pružanja emocionalne i socijalne podrške roditeljima i deci, kao i osnaživanje zajednice kroz edukaciju, saradnju i solidarnost. U ime Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje je pokrovitelj projekta, mališanima, njihovim vaspitačima i roditeljima obratio se Radoš Pejović pomoćnik ministra. On je, između ostalog, kao primer dobre prakse istakao populacionu politiku koju spovodi grad Kruševac.

U okviru projekata „Graditelji mira, graditelji porodice“, sprovedene su radionice, savetovališta, porodični forumi i drugi oblici direktne podrške porodicama na teritoriji grada Kruševca.

Humanitarna organizacija „Graditelji mira“ već dugi niz godina deluje u oblasti pomirenja, socijalne podrške i zaštite ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na ranjive i marginalizovane grupe.