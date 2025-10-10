NA ODSEKU POSLOVNIH STUDIJA U BLACU ODRŽANA DRUGA NAUČNA KONFERENCIJA

Nauka, obrazovanje i inovacije prestavljaju temelj savremenog društvenog razvoja. Iz tog razloga Toplička akademija strukovnih studija, odsek za poslovne studije Blace, drugu godinu za redom organizovala je međunarodnu konferenciju.

Konferencija je organizovana sa ciljem podsticanja razmene naučnih i stručnih znanja i iskustava iz više disciplina, posebno iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i jačanje međunarodne akademske saradnje.

ICEMIT nastoji da podstakne interdisciplinarnu razmenu ideja i iskustava sa posebnim akcentom na primenu naučnih rezultata u praksi, okupljajući istaknute naučnike i predstavnike akademske i privredne zajednice.