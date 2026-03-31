ODRŽANI SASTANCI I U MESNIM ZAJEDNICAMA BOVAN I BELASICA

Meštani mesnih zajednica Bovan i Belasica na radnim sastancima u njihovim mestima razmatrali su sa gradskim rukovodstvom prioritete rada za tekuću godinu.

Predstavnici mesnih zajednica Bovan i Belasica u razgovoru sa predstavnicima grada izneli su pojedinačno planove rada u svojim sredina za ovu godinu. Na sastanku sa rukovodstvom grada razmatrane su realne potrebe meštana i određeni prioriteti. Sastanak sa predstavnicima pomenutih mesnih zajednica vodila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

U mesnoj zajednici Bovan prioritet je nastavak radova na uređenju putne infrastrukture i rekonstrukcija Doma kulture.

O programu rada za ovu godinu razgovaralo se i u Belasici.

Gradsko rukovodstvo od kraja prošle godine intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme, prioritete i zahteve, shodno svojim mogućnostima. U dosadašnjim razgovorima meštani su uglavnom isticali putnu infrastrukturu kao prioritet. Prethodnih godina Grad Kruševac ravnomerno je ulagao u sva naseljena mesta, odnosno realizovani su projekti od vitalnog značaja za građane. Sa ovom praksom nastavilo se do danas. Grad Kruševac ima 101 naseljeno mesto, odnosno 54 mesne zajednice.