GRAD KRUŠEVAC RASPISAO JAVNE POZIVE ZA POLJOPRIVREDNIKE ZA 2026. GODINU

Grad Kruševac raspisao je Javne pozive za poljoprivrednike za 2026. godinu, koji su otvoreni do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. juna.

Odlukom o budžetu grada Кruševca za 2026. godinu, ove godine izdvojena su značajna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 63 miliona dinara. Od 1. aprila Grad Kruševac raspisao je konkurse koji su otvoreni do 30. juna odnosno do utroška sredstava i to: Organska proizvodnja, nepoljoprivredne aktivnosti, prerada, fizička imovina, ženska telad, osiguranje, osemenjavanje i nabavka traktora.

Javni konkurs objavljen je na sajtu grada Kruševca gde se zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu detaljnije informisati.