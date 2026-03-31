MINISTAR GAŠIĆ I GRADSKO RUKOVODSTVO ODRŽALI SASTANAK U MESNOJ ZAJEDNICI KONJUH

U Domu kulture u Konjuhu održan je radni sastanak sa meštanima ove mesne zajednice kako bi se utvrdile mogućnosti i prioriteti rada u ovom mestu.

Meštani Konjuha imali su priliku da zajedno sa rukovodstvom grada razmatraju i analiziraju prioritete rada u ovoj godini u cilju stvaranja biljih uslova života i rada u ovom mestu. Pored predstvanika grada, radnom sastanku porisustvovao je i ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je sa meštanima razgovarao o daljim planovima i aktivnostima. Ministar je došao da podrži meštane Konjuha, navodeći da greške pojedinaca ne treba da se održavaju na celu lokalnu zajednicu i da svako treba da odgovara za svoje nezakonite postupke pred sudskim organima.

Gradonačelnik Ivan Manojlović podsetio je da rukovodstvo nastavlja sa direktnim kontaktima sa građanima na terenu, kako bi ponovo zajednički razmotrili zahteve prema Gradu, analizirali njihovu opravdanost, mogućnosti i prioritete.

Kao prioritet meštani Konjuha navode razvoj infrastrukture pre svega putne, zatim sređivanje Domova kultura, izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju.

Osim opštih, ovakvi skupovi su prilika i da se čuju pojedinačni problemi meštana, s obzirom da radnim sastancima prisustvuju i predstavnici stručnih javnih službi. Zahtevi su uglavnom realni, s tim da neki zahtevaju vreme da bi se rešili.

Mesna zajednica Konjuh jedna je od najvećih na teritoriji Kruševca, a obuhvata 5 sela – osim Konjuha, Kamenare, Brajkovac, Komorane i Ljubavu.