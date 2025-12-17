Jefimija TV, Kruševac

ODRŽANA SEDNICA VEĆA SAVEZA SINDIKATA NA KOJOJ SU SUMIRANE AKTIVNOSTI U 2025. GODINI

dec 17, 2025

U Kruševcu je održana sednica Veća saveza sindikata na kojoj su sumirane aktivnosti u sindikalnim organizacijama u tekućoj godini, sa posebnim osvrtom na status zaposlenih po preduzećima i ustanovama.

Sednici Veća saveza sindikata za grad Kruševac i opštine, poslednjoj u ovoj godini, prisustvovali su predsednik Saveza sindikata Srbije Zoran Mihajlović i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović. Glavna tema sednice bila je rekapitulacija aktivnosti u sindikalnim organizacijama u protekloj godini – status zaposlenih u preduzećima i ustanovama.

Od 1. oktobra ove godine, minimalna zarada u Srbiji povećana je za 9,4%. Sledeće povećanje minimalne zarade očekuje se od 1. januara 2026. godine, kada bi trebalo da poraste za dodatnih 10,1%. Po rečima predsednika saveza sindikata Srbije Zorana Mihajlovića, minimalna zarada izazvaće veliki problem, jer je minimalac otišao u većem procentu nego što su to pratile ostale zarade, te može doći do kompresije plata i do nezadovoljstva među zaposlenima.

Socijalno-ekonomski savet je na nedavno održanom kolegijumu dogovorio formiranje operativnog tima, koji će na dnevnom nivou razmatrati probleme i donositi predloge rešenja. U Savezu sindikata Srbije smatraju da je ovim počeo socijalni dijalog, što je bio jedan od njihovih osnovnih zahteva, upućenih Vladi Srbije.

Prvi sastanak operativnog tima biće održan u četvrtak, 18. decembra i u njegovom radu učestvovaće svi nadležni ministri. Sindikat Srbije želi da veruje u iskrene namere vlasti, zbog čega će još jednom dati šansu dijalogu, kao jedinom pravom rešenju za postizanje dogovora oko rešavanja problema.

