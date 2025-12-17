ODRŽANI RADNI SASTANCI GRADONAČELNIKA I MEŠTANA MESNIH ZAJEDNICA BAGDALA, MARKO ORLOVIĆ I RASADNIK

Planovi i prioriteti za narednu godinu bile su teme sastanaka gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića sa predstavnicima i meštanima Mesnih zajednica Bagdala, „Marko Orlović“ i Rasadnik.

Gradonačelnik Ivan Manojlović sa saradnicima obilazi Mesne zajednice na teritoriji grada Krusevca, kako bi u direktnom razgovoru sa građanima definisali prioritete za narednu godinu.

Građani naselja „Marko Orlović“ izneli su na sastanku sa predstvnicima gradske vlasti, probleme i nedoumice koje imaju sa procesom legalizacije.

Planirano je da, do kraja godine, predstavnici lokalne samouprave posete sve Mesne zajednice, kako na gradskom, tako i na seoskom području.