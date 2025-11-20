ODRŽANA REDOVNA, 16. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Program unapređenja socijalne zastite na teritoriji grada Kruševca za 2026. godinu bila je jedna od glavnih tačaka dnevnog reda 16. sednice Skupštine Grada Kruševca.

Na dnevnom redu današanje sednice Skupštine grada Kruševca, našla se 41 tacka. Pored izveštaja o realizaciji budžeta za prvih 9 meseci ove godine, najznačajnije tačke odnose se na Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada Kruševca za 2026. godinu kao i na predlog odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelj-negovatelj, ali i o utvrđivanju mesečne novčane naknade za ta lica istakla je predsednica Skupštine Dragana Barišić.

Program unapređenja socijalne zaštite odnosi se prvenstveno na usluge gerontodomaćica i ličnih pratilaca, biće uvećan broj angažovanih lica za pomenute usluge, a iznos primanja će se uvećati u visini minimalne zarade.

Lokalni parlament na današnjoj sednici raspravljao je i o predlozima izmena iz urabnističkih planova koji se odnose na Novo groblje – zapad, stambeno-poslovni blok Kolonija, Hajduk Veljkova, Jasički put, Veliki Šiljegovac, izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom u Rasinskom okrugu 2025-2034, kao i razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u više osnovnih škola i u Gimnaziji.