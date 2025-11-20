KLUB PRIVREDNIKA JE URUČIO KRUŠEVAČKOM CENTRU ZA SOCIJALNI RAD DONACIJU VREDNU OKO 4000 EVRA

Kompjutersku opremu vrednosti oko 4.000 evra Klub privrednika grada Kruševca donirao je Centru za socijalni rad, nakon što je direktorka ove ustanove uputila molbu i ukazala na potrebe ustanove.

Ovo je 11. donacija koju je Klub privrednika uručio ove godine, istakao je predsednik ove društveno odgovorne organizacije Dragan Anđelković.

Klub privrednika broji 49 članova okupljenih oko zajedničkih ideja, pre svega društveno-odgovornog poslovanja. Naglašavaju da sve aktivnosti organizacije finansiraju članovi – kruševački privrednici.