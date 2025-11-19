MUP: OTKRIVENO 155 PREKRŠAJA KOJE SU UČINILI VOZAČI AUTOBUSA I VIŠE OD 2.000 PREKRŠAJA VOZAČA TERETNIH VOZILA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, kontrolisali su 400 autobusa i oko 3.500 teretnih vozila i otkrili su 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila tokom prva dva dana akcije pojačane kontrole koja se sprovodi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija).

Više od polovine vozača autobusa, ukupno 86, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravlјanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, dok su 42 vozača sankcionisana zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije.

S druge strane, oko petine vozača teretnih vozila, ukupno 464, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravlјanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, 100 vozača sankcionisano je zbog prekoračenja dozvolјene brzine kretanja, a posebno skrećemo pažnju da je 10 vozača teretnih vozila isklјučeno iz saobraćaja zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Podsećamo da se međunarodna akcija pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila sprovodi do nedelјe 23. novembra 2025. godine.