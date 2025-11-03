ODRŽANA PROMOCIJA DOKUMENTARNOG FILMA „NEBESKO PREDVORJE“ DRAGOSLAVA GOGIĆA

Dokumentarni film „Nebesko predvorje“, Kruševljanina, novinara RTS-a Dragoslava Gogića, predstavljen je publici u Kruševačkom pozorištu.

„Nebesko predvorje“ donosi priču o ekspediciji planinara iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Mađarske, koja je krenula na put ka Kalapataru – Crnoj steni, vrhu na nadmorskoj visini od 5.550 metara, udaljenoj svega sedam kilometara od legendarnog Mont Everesta. Ekspediciju je pratio Dragoslav Gogić, novinar RTS-a, ali i sportista i alpinista, koji je kroz objektiv kamere zabeležio jedan od najizazovnijih puteva u svetu planinarstva.

Film prikazuje 128 kilometara dugu rutu kroz ledeni pejzaž Himalaja – od užurbanog Katmandua, čije drevne palate i hramovi blistaju na suncu, pa sve do surovih visina gde se, kako se navodi, i vetar čuje drugačije.

Kako se navodi u prikazu filma, ovo je priča o mestu koje se smatra poslednjim utočištem na planeti – svetu u kojem čovek ne pokušava da nadvlada prirodu, već da se s njom uskladi.