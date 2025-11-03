PROMOCIJA ZBORNIKA „PREPOZNAVANJE“ U UMETNIČKOJ GALERIJI NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC

Promocija zbornika „Prepoznavanje“ održaće se 04. novembra 2025. godine u prostorijama Umetničke galerije Narodnog muzeja Kruševac, sa početkom u 13 časova.

Promocija Zbornika Prepoznavanje se organizuje u Umetničkoj galeriji 20 godina nakon priređene prve izložbe Prepoznavanje, koji je označio početak realizacije pet izdanja projekta, kroz različite forme, izložbe, rezidencijalne programe, kataloge, konferencije. Zbornik Prepoznavanje je deo umetničkog međunarodnog projekta Prepoznavanje koji je pokrenut 2004. godine i realizovan od 2005. kao partnerska saradnja muzeja/galerija i kustosa na predstavljanju savremene likovne scene u regionu.

Zbornik će predstaviti utemeljivači projekta, istoričari umetnosti, Biljana Grković, Ljubiša Simović, Julka Marinković, Milica Todorović, kustosi četiri partnerske ustanove: Umetnička galerija ‒ Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Kraljevo, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Galerija savremene likovne umetnosti, Niš, kao pokretači prvog izdanja projekta, čija je realizacija započela predstavljanjem likovne scene Kruševca, Kraljeva, Čačka i Niša na izložbi u Umetničkoj galeriji 2005. godine. Na promociji će učestvovati i predstavnici partnerskih ustanova i saradnika.

Zbornik Prepoznavanje, pored uvodnog dela u kome je predstavljen rad Konferencije (2023. Čačak) donosi pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta od 2004. do 2024. godine, razmatranja učesnika konferencije u tekstovima dr Irine Subotić, dr Dragana Bulatovića, tekstove stručnog tima sa osvrtom na sam projekat i likovne scene gradova učesnika, Ljiljane Karadžić, Julke Marinković, Ljubiše Simovića, Biljane Grković, priloge zapažanja umetnika nekih od učesnika pet izdanja projekta Prepoznavanje iz Srbije, Crne Gore i Bugarske. U Zborniku je objavljena i bibliografija projekta koji je tokom dve decenije trajanja kroz pet izdanja imao realizovane izložbe u Srbiji (Kruševac, Čačak, Kraljevo, Niš), Crnoj Gori (Podgorica, Nikšić, Bar), Makedoniji (Kumanovo), Bugarskoj (Sofija, Plovdiv, Vidin), rezidencijalne programe čiji su domaćini bile muzeji/galerije iz Niša, Kruševca i Kraljeva, kao i priređene dve konferencije u Kruševcu (2013) i Čačku (2023).

Izdavači Zbornika Prepoznavanje su: Narodni muzej Kruševac, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Narodni muzej Kraljevo, Galerija savremene likovne umetnosti, Niš. Urednik je Biljana Grković.