MANIFESTACIJA „KARAVAN RODITELJSTVA – PORODICA U SRCU“ REALIZOVANA U VRNJAČKOJ BANJI

U Vrnjačkoj Banji održana je manifestacija „Karavan roditeljstva – porodica u srcu“, koju Ministarstvo za brigu o porodici organizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama širom Srbije.

Vrnjačka Banja je protekle nedelje bila je domaćin Karavana roditeljstva, manifestacije namenjene trudnicama, mamama, tatama i najmlađima, čiji je cilj da se roditeljstvo slavi, podržava i učini lepšim. „Karavan roditeljstva – Porodica u srcu“ je republička manifestacija, koju organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u saradnji sa lokalnim samoupravama širom Srbije, sa ciljem pružanja podrške roditeljima i promocije porodičnih vrednosti, zdravog i srećnog odrastanja dece.

Manifestacija je počela “Puzijadom” u Sportskoj hali Vrnjačka Banja, gde su najmlađi učesnici uživali u veseloj trci i raznovrsnim zabavnim aktivnostima. Nakon toga, u okviru “Školice za trudnice, mame i tate”, prisutni su imali priliku da razmene iskustva, dobiju praktične savete i saznaju više o podršci roditeljstvu i ranom razvoju dece.

Predsednik opštine Boban Đurović istakao je da broj dece u Vrnjačkoj Banji raste i to je jedna od ključnih poruka. On je podsetio i na brojne mere koje Opština sprovodi u cilju podsticanja nataliteta i podrške porodicama.

“Karavan roditeljstva – Porodica u srcu“ realizuje se u saradnji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i lokalnih samouprava širom Srbije, uz podršku projekta „Ljudi čine grad“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom.