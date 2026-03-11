OBILAZAK NEDAVNO ZAVRŠENIH INFRASTRUKTURNIH RADOVA U MESNOJ ZAJEDINICI VITANOVAC

Predstavnici grada Kruševca obišli su nedavno završene infrastrukturne radove u mesnoj zajednici Vitanovac i održali radni sastanak sa meštanima Šogolja, Vitanovca i Jablanice.

Zamenica gradonačelnika sa saradnicima obišla je nedavno završene radove na asfaltiranju ulice, dužine poreko 800 metara u selu Šogolj, čime je rešen višedecenijski problem koji su pravile bujične vode u ovom naseljenom mestu.

Predstavnici lokalne samouprave obišli su nedavno završeni prelaz preko vodotoka u Jablanici. Danas je u ovo nasseljeno mesto stigla mehanizacija i oprema za saniranje svih uličica i sokaka za koje su meštani iskazali potrebu.

U narednom periodu, prema planu i programu, a u skladu sa prioritetima, nastaviće se sa izgradnjom infrastrukture, rešavanjem problema sa bujičnim vodotokovima, istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Mesna zajednica Vitanovac, koja obuhvata tri naseljena mesta – Jablanicu, Šogolj i Vitnovac, broji ukupno oko 1.200 domaćinstava.