Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije obaveštava sve poljoprivredne proizvođače da će isplata podsticaja za parcele prijavljene po osnovu faktičkog korišćenja poljoprivrednog zemljišta (bez vlasničkog lista ili ugovora o zakupu) biti izvršena tek nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi, odnosno kada se utvrdi ko faktički koristi predmetno poljoprivredno zemljište.