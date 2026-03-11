NAREDNIH DANA U KRUŠEVCU PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, DNEVNE TEMPERATURE IZMEĐU 18 I 20°C

U Srbiji u četvrtak ujutru mestimično slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na 2m visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3°C u Timočkoj Krajini do 8°C u Beogradu, a najviša od 17 do 21°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 1 do 20°C.

U Srbiji u petak pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 8°C, a najviša od 17 do 20°C.

U petak u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 1 do 18°C.

U Srbiji u subotu pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području u pojačanju na umeren i jak, na jugu Banata krajem dana sa olujnim udarima Najniža temperatura od -1 do 8°C, a najviša od 17 do 20°C.

U subotu u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 2 do 19°C.

U Srbiji u nedelju pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata sa olujnim udarima Najniža temperatura od -1 do 8°C, a najviša od 17 do 20°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 3 do 19°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak, 12. mart 2026. godine: Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.