POTPISAN UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU GRADA KRUŠEVCA I PREDUZEĆA “JUGOPREVOZ”

U kabinetu gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića potpisan je ugovor o Javno-privatnom partnerstvu sa preduzećem “Jugoprevoz”, Kruševac koji se pored ostalog odnosi na besplatan prevoz za učenike osnovnih škola i sve penzionere na teritoriji grada Kruševca.

Na poslednjoj sednici, Skupština grada Kruševca usvojila je odluku o dodeli ugovora za javno-privatno partnerstvo u oblasti gradsko-prigradskog prevoza, čime je ozvaničena saradnja sa novim vlasnikom „Jugoprevoza“ vrednosti oko 2,5 milijarde dinara. Današnjim potpisivanjem, Kruševac ulazi u novi desetogodišnji aranžman, kojim se reguliše funkcionisanje saobraćaja na teritoriji grada, a privatni partner se obavezuje na značajna ulaganja u infrastrukturu i kvalitet usluge tokom narednih deset godina. Takođe, ovim ugovorom predviđen je besplatan prevoz za sve penzionere, borce, pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava i učenike osnovnih škola sa teritorije Kruševca.

„Jugoprevoz“ je bio u većinskom vlasništvu radnika, odnosno malih akcionara, da bi početkom 2025. godine bila okončana promena vlasništva, nakon čega većinu od 93,5 odsto ima kompanija „Knez holding“.

Ugovor su potpisali direktor Jugoprevoza Zoran Misić i gradonačelnik Kruševac Ivan Manojlović, a mere obuhvaćene ugovorom počinju sa realizacijom.