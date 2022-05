OBELEŽEN 09. MAJ – DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM

Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu je nešto iza ponoći, 8. maja 1945. potpisao feldmaršal Vilhelm Kajtel, u ime Sovjetskog Saveza potpisnik je bio maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Artur Teder. Time je formalno završen Drugi svetski rat u Evropi, ali su ostaci nemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana pružali otpor, a u Jugoslaviji je to potrajalo do 15. maja. Datum koji predstavlja službeni završetak Drugog svetskog rata jeste 2. septembar, kada je na američkom bojnom brodu Misuri u Tokijskom zalivu Japan potpisao kapitulaciju posle bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki. U ratu koji je trajao nešto manje od šest godina, našla se 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procene govore o 50 do 80 miliona poginulih, od toga je civila bilo između 38 i 55 miliona.

Državna komisija bivše Jugoslavije svojevremeno je objavila da je u ratu poginulo 1.706.000 osoba, među njima više od 300.000 boraca.