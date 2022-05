METEOS: SUNČANO I TOPLO, MOGUĆA KIŠA POPODNE

U utorak promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima uz jači lokalni razvoj oblaka tokom dana i pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova popodne. Manja šansa za pljuskove je na severu Srbije. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 12°C do 17°C.

U utorak u Kruševcu sunčani periodi uz razvoj oblaka tokom dana sa šansom za pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna oko 25°C.

U sredu pretežno sunčano uz slab lokalni razvoj oblaka tokom dana. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 20°C.

Od srede sunčano i sve toplije u drugoj polovini sedmice uz maksimalne temperature blizu 30°C u četvrtak, petak i subotu. Od nedelje postepeno niža temperatura i promenljivo vreme.