NIZ PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA DIJABETESA

Dom zdravlja Kruševac će, povodom Svetskog dana dijabetesa, koji se obeležava svake godine 14. novembra, organizovati niz preventivnih aktivnosti namenjenih građanima, sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravilnog lečenja šećerne bolesti.

Akcija će biti održana 14. novembra 2025. godine, u periodu od 08.00 do 10.00 časova, u sledećim zdravstvenim ambulantama:

Dijagnostički centar

Balšićeva

Rasadnik

Jasika

Veliki Šiljegovac

Kaonik

Nova pijaca

Ribarska Banja

Ujedinjene nacije

Tokom akcije, građani će imati priliku da provere šećer u krvi, krvni pritisak, telesnu težinu i visinu, da im se izračuna indeks telesne mase (BMI), kao i da dobiju savete lekara o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i prevenciji dijabetesa.

Cilj ove aktivnosti je da se podigne svest o značaju redovnih zdravstvenih kontrola i usvajanja zdravih životnih navika, jer su prevencija i rana dijagnoza ključ uspešnog lečenja dijabetesa.

Pod sloganom „Znanje štiti – proveri svoj šećer na vreme!“, Dom zdravlja Kruševac poziva sve sugrađane da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravlje.

💙 Zajedno možemo sprečiti i kontrolisati dijabetes!