SASTANAK DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE SA POSLODAVCIMA IZ RASINSKOG OKRUGA

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje je, u okviru današnje radne posete Kruševcu, obišao više privrednih subjekata, a zatim se u RPK Kruševac sastao sa poslodavcima iz Rasinskog okruga.

Teme sastanka odnosile su se na unapređenje saradnje sa poslodavcima i blagovremeno utvrđivanje potreba za zapošljavanjem.

Kruševac beleži istorijski najnižu stopu nezaposlenosti koja je oko 5, a na nivou Rasinskog okruga 7%, istakao je direktor kruševačke filijale Nacionalne službe i dodao da je sve češći problem nedostatka radne snage za određena radna mesta.