POČELA JE SEZONA SLAVA. POLICIJA: NE PLANIRAJTE UPRAVLJANJE VOZILOM I KONZUMACIJU ALKOHOLA

Društvo, Vesti

Sezona slava u Srbiji uveliko je počela, što znači da mnogi za slavskim trpezama popiju i koju čašicu.

Iz Uprave saobraćajne policije stiže važan apel i upozorenje za sve vozače – budite odgovorni i za volan ne sedajte pod dejstvom alkohola!