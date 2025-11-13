POČELA JE SEZONA SLAVA. POLICIJA: NE PLANIRAJTE UPRAVLJANJE VOZILOM I KONZUMACIJU ALKOHOLA

2025-11-13
Sezona slava u Srbiji uveliko je počela, što znači da mnogi za slavskim trpezama popiju i koju čašicu.
Iz Uprave saobraćajne policije stiže važan apel i upozorenje za sve vozače – budite odgovorni i za volan ne sedajte pod dejstvom alkohola!
Kako su naveli iz Uprave saobraćajne policije, tokom prethodnog dana u Srbiji se dogodilo 80 saobraćaјnih nezgoda, u koјima nema poginulih, a povređeno јe 39 lica.
„Imaјući u vidu da predstoјi period obeležavanja slava, apeluјemo na vozače da pokažu odgovornost i da ne planiraјu upravljanje vozilom ukoliko јe izvesno da će konzumirati alkohol“, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kako je MUP naveo, u narednim danima moguća je pojava magle i sumaglice. „Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima“ upozorio je MUP, a posebne mere opreza, u svojoj objavi na Instagramu, istakli su sa tri znaka uzvika.
Upozorili su i da magla može značajno da smanji vidljivost i oteža vožnju, i to posebno u ranim jutarnjim i večernjim satima.
Vozačima se savetuje da izbegavaju nagla kočenja i preticanja, jer vlažan kolovoz i smanjena vidljivost povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Poseban oprez potreban je na maglovitim delovima puteva kroz ravnice, doline i mostove, gde se magla najduže zadržava. Stručnjaci upozoravaju i da je magla jedan od opasnijih vremenskih uslova za vožnju, jer vozače dovodi u zabludu o udaljenosti i brzini drugih vozila. Vidljivost može biti smanjena i na manje od 50 metara, što značajno produžava vreme reagovanja u slučaju opasnosti.
