POČELA JE SEZONA SLAVA. POLICIJA: NE PLANIRAJTE UPRAVLJANJE VOZILOM I KONZUMACIJU ALKOHOLA

Kako su naveli iz Uprave saobraćajne policije, tokom prethodnog dana u Srbiji se dogodilo 80 saobraćaјnih nezgoda, u koјima nema poginulih, a povređeno јe 39 lica.

„Imaјući u vidu da predstoјi period obeležavanja slava, apeluјemo na vozače da pokažu odgovornost i da ne planiraјu upravljanje vozilom ukoliko јe izvesno da će konzumirati alkohol“, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako je MUP naveo, u narednim danima moguća je pojava magle i sumaglice. „Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima“ upozorio je MUP, a posebne mere opreza, u svojoj objavi na Instagramu, istakli su sa tri znaka uzvika.

Upozorili su i da magla može značajno da smanji vidljivost i oteža vožnju, i to posebno u ranim jutarnjim i večernjim satima.