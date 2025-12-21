Jefimija TV, Kruševac

MUP SRBIJE: U USLOVIMA KIŠE, MAGLE I SUMAGLICE, VIDLJIVOST JE SMANJENA, A UPRAVO TADA SVETLA NA VOZILU SPASAVAJU ŽIVOTE

ByGoran Nikolić

dec 21, 2025

U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote, objavio je MUP na svom Instagram profilu.

ZAKON JE JASAN:

Danju, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, obavezno je korišćenje:

  • kratkih svetala ili
  • svetala za maglu ili
  • obe vrste svetala.

Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.

VAŽNO UPOZORENJE:

Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU. To znači – niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju.

ZATO:

  • U ovim uslovima svetla uključite RUČNO
  • Koristite prednja i zadnja svetla za maglu
  • Povećajte svoju vidljivost – smanjite rizik.

Ako vi ne vidite dobro – ne vide ni vas.

