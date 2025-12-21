MUP SRBIJE: U USLOVIMA KIŠE, MAGLE I SUMAGLICE, VIDLJIVOST JE SMANJENA, A UPRAVO TADA SVETLA NA VOZILU SPASAVAJU ŽIVOTE

U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote, objavio je MUP na svom Instagram profilu.

ZAKON JE JASAN:

Danju, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, obavezno je korišćenje:

kratkih svetala ili

svetala za maglu ili

obe vrste svetala.

Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.

VAŽNO UPOZORENJE:

Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU. To znači – niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju.

ZATO:

U ovim uslovima svetla uključite RUČNO

Koristite prednja i zadnja svetla za maglu

Povećajte svoju vidljivost – smanjite rizik.

Ako vi ne vidite dobro – ne vide ni vas.