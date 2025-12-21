MUP SRBIJE: U USLOVIMA KIŠE, MAGLE I SUMAGLICE, VIDLJIVOST JE SMANJENA, A UPRAVO TADA SVETLA NA VOZILU SPASAVAJU ŽIVOTE

U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote, objavio je MUP na svom Instagram profilu.
ZAKON JE JASAN:
Danju, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, obavezno je korišćenje:
- kratkih svetala ili
- svetala za maglu ili
- obe vrste svetala.
Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.
VAŽNO UPOZORENJE:
Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU. To znači – niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju.
ZATO:
- U ovim uslovima svetla uključite RUČNO
- Koristite prednja i zadnja svetla za maglu
- Povećajte svoju vidljivost – smanjite rizik.
Ako vi ne vidite dobro – ne vide ni vas.