Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ČEKAONICE U DOMOVIMA ZDRAVLJA PUNE, ZA VAKCINACIJU PROTIV SEZONSKOG GRIPA JOŠ UVEK NIJE KASNO

ByGoran Nikolić

dec 21, 2025

Trenutna epidemijska situacija u Srbiji najbolje se vidi u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu, a ta slika pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta.

Ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih – to su deca od 0 do 4 godine, a potom deca od 5 do 14 godina.

Mere koje štite od prenosa su u stvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja.

Lekari često savetuju da oni koji primete simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostanu u kući, a posebno ističu imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuju svima koji vakcinu nisu primili da to učine u narednim danima.

Srbija ima dovoljno vakcina, a za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još uvek nije kasno za vakcinaciju.

Torlakova vakcina protiv gripa od druge polovine oktobra je dostupna i svim građanima u ambulantama Doma zdravlja Kruševac

Vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu.

Do sada je oko 200.000 građana Srbije primilo vakcinu protiv sezonskog gripa.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

SASTANAK ČELNIKA GRADA SA PREDSTAVNICIMA MESNIH ZAJEDNICA CAR LAZAR, UJEDINJENE NACIJE I LAZARICA

dec 22, 2025 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

PRIJEM ZA SPORTSKE KLUBOVE I UDRUŽENJA KOJI SU OSTVARILI ZAPAŽENE REZULTATE U 2025. GODINI

dec 22, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE KRUŠEVAC UPUTIO JE APEL GRAĐANIMA DA SE SUZDRŽE OD UPOTREBE PIROTEHNIKE

dec 22, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

SASTANAK ČELNIKA GRADA SA PREDSTAVNICIMA MESNIH ZAJEDNICA CAR LAZAR, UJEDINJENE NACIJE I LAZARICA

22.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

PRIJEM ZA SPORTSKE KLUBOVE I UDRUŽENJA KOJI SU OSTVARILI ZAPAŽENE REZULTATE U 2025. GODINI

22.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE KRUŠEVAC UPUTIO JE APEL GRAĐANIMA DA SE SUZDRŽE OD UPOTREBE PIROTEHNIKE

22.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KADA JE PROIZVOD DODATAK ISHRANI, A KADA LEK – ŠTA JE VAŽNO ZNATI?

22.12.2025. Goran Nikolić