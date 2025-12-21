ČEKAONICE U DOMOVIMA ZDRAVLJA PUNE, ZA VAKCINACIJU PROTIV SEZONSKOG GRIPA JOŠ UVEK NIJE KASNO

Trenutna epidemijska situacija u Srbiji najbolje se vidi u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu, a ta slika pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta.

Ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih – to su deca od 0 do 4 godine, a potom deca od 5 do 14 godina.

Mere koje štite od prenosa su u stvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja.

Lekari često savetuju da oni koji primete simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostanu u kući, a posebno ističu imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuju svima koji vakcinu nisu primili da to učine u narednim danima.

Srbija ima dovoljno vakcina, a za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još uvek nije kasno za vakcinaciju.

Torlakova vakcina protiv gripa od druge polovine oktobra je dostupna i svim građanima u ambulantama Doma zdravlja Kruševac

Vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu.

Do sada je oko 200.000 građana Srbije primilo vakcinu protiv sezonskog gripa.